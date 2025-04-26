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İBB'ye Yönelik Operasyonda 24.5 Milyon TL Değerinde Ziynet Eşyası Ele Geçirildi

İBB'ye Yönelik Operasyonda 24.5 Milyon TL Değerinde Ziynet Eşyası Ele Geçirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, 51 şüphelinin ev ve iş yerlerinde ele geçirilen ziynet eşyası ve dövizlerin toplam değeri 24 milyon 500 bin TL.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda ele geçirilenler ortaya çıktı. 51 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapılan sonucu 24 milyon 500 bin TL'lik ziynet eşyası, döviz ve Türk lirasına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilenler ortaya çıktı. İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun evinde yapılan aramada, 24 tam altın, 22 yarım altın, 129 çeyrek altın, 18 ata lira ve 1 adet gram altın ele geçirildi. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Gözde Ongun'un ikametinde ise 63 bin 700 Türk Lirası, bin 540 sterlin, 227 dolar ve 31 bin 50 euro bulundu.

51 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucu ele geçirilen toplam güncel değeri 24 milyon 500 bin TL olan ziynet eşyası, döviz ve Türk lirasına el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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