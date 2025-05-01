"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası

2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın muhasebecisi olduğu iddia edilen Cemil Önal'ın, Hollanda'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Halil Falyalı

POLİS SİLAHLI SALDIRIYI DOĞRULADI

Önal'a, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Den Haag şehrinde bulunan bir otelin terasında silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Otelde düzenlenen silahlı saldırıyı doğrulayan polis, saldırının yerel saatler 17.45 sıralarında yapıldığını belirterek, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ölen kişinin kimliği hakkında bilgi paylaşmayan polis, görgü tanıklarının bilgi vermesi çağrısında bulundu.

Cemil Önal

FALYALI'NIN FİNANSAL İŞLERİNİ YÖNETİYORDU

Önal, Halil Falyalı'nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak bilinen ve muhasebecisi olduğu ileri sürülen Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başlanmış ancak yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti. Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş ve Hollanda'da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.