Hindistan'da iPhone 17 İçin Kuyrukta Kavga Çıktı
Apple'ın yeni cep telefonu iPhone 17'nin Hindistan'da satışa sunulmasıyla birlikte, kuyruğa giren kalabalık arasında gerginlik yaşandı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası polis olay yerine intikal etti.
Teknoloji devi Apple, yeni iPhone 17 serisini Hindistan genelinde satışa sundu. Yeni cep telefonu iPhone 17'yi almak isteyenler, mağazaların önünde gece saatlerinden itibaren sıraya girerek kuyruk oluşturdu. Mumbai kentindeki bir mağazanın önündeki kalabalık arasında tansiyon yükseldi. Sırada bekleyenler birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, tedbir amacıyla olay yerine polis çağrıldı. - MUMBAİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa