Hindistan'da iPhone 17 İçin Kuyrukta Kavga Çıktı

Hindistan'da Apple'ın yeni cep telefonu iPhone 17'yi satın alabilmek için kuyruk oluşturan kalabalık birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu.

Teknoloji devi Apple, yeni iPhone 17 serisini Hindistan genelinde satışa sundu. Yeni cep telefonu iPhone 17'yi almak isteyenler, mağazaların önünde gece saatlerinden itibaren sıraya girerek kuyruk oluşturdu. Mumbai kentindeki bir mağazanın önündeki kalabalık arasında tansiyon yükseldi. Sırada bekleyenler birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, tedbir amacıyla olay yerine polis çağrıldı. - MUMBAİ