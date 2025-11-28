Haberler

Hesabındaki Blokenin Nedeniyle Dolandırıcılık Suçundan Tutuklandı

Antalya'dan Samsun'a gelen İ.E., hesabına konulan blokenin nedenini öğrenmek isterken dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı. Yapılan araştırmada dolandırıcılıkla bağlantısı olduğu belirlenen İ.E. tutuklandı.

Samsun'da bankada hesabına bloke konulduğu öğrenince blokeyi kaldırmak için Antalya'dan Samsun'a gelen şahıs, gittiği polis merkezinde "dolandırıcılık" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu İ.E. (29), para çekmek için gittiği bankada, hesabına Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki polis merkezi tarafından bloke konulduğunu öğrenince otobüsle Antalya'dan Samsun'a gelerek durumu araştırmak istedi. Tekkeköy Polis Merkezine giden İ.E., neden hesabına bloke konduğunu öğrenmek istediği sırada Samsun'da ikamet edip internetten araç kiralamak isteyen bir kişinin 33 bin 400 lira parayı İ.E.'nin IBAN numarasına göndererek dolandırıldığı ve şikayette bulunması üzerine banka hesabına bloke konulduğu ortaya çıktı.

Paranın hesabına gönderildiği için hakkında dolandırıcılık suçundan aranması bulunan İ.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından polis merkezinde gözaltına alındı. Yapılan araştırmada İ.E.'nin Antalya'da da yine dolandırıcılık parasının hesabına gönderilmesi sonucu hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.E., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, Samsun'daki dolandırıcılık olayından mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Samsun Adliyesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Antalya'daki dolandırıcık olayı ile ilgili Antalya Adliyesine ifade veren İ.E., bu suçtan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


