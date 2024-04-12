Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hassa ilçesi Yuvalı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Evin mutfak kısmında çıkan yangın üzerine yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın tüm evi sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. - HATAY