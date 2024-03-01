Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi, Özerli Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü.
Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu. - HATAY