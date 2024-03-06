Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde yangın meydana geldi. İlçenin Zilli Çay kenarında oluşan çöplük alanda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY