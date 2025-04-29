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Hatay'daki Lastikçide Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Hatay'daki Lastikçide Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
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İskenderun'da bir lastikçide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde ve park halindeki minibüste hasar meydana geldi.

Hatay'da alevlere teslim olan lastikçideki yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi'nde bulunan lastikçide yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde ve park halinde bulunan minibüste hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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