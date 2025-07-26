Hatay'da Yüksek Ateş Şikayetiyle Hastaneye Kaldırılan Askerlerden İki Tane Vefat Etti

Hatay'da Yüksek Ateş Şikayetiyle Hastaneye Kaldırılan Askerlerden İki Tane Vefat Etti
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İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda görevli 7 asker, yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İki asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 askerin tedavisi sürüyor.

Hatay'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 7 askerden 2'si vefat etti.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen askerler İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden Semih E. (29) ve Halit K. (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Yaralı 5 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan askerlerin gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları ve akşam saatlerinde rahatsızlandıkları öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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