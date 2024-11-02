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Hatay'da Trafik Kazasında 17 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

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Hatay'ın Hassa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan hayvan sürüsüne otomobilin çarpması sonucu 17 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvan yetiştiricisi, bölgedeki ulaşım sorunlarına dikkat çekti.

Hatay'da karşıdan karşıya geçen küçükbaş hayvan sürüsünün arasında dalan otomobilin çarptığı 17 hayvan telef oldu.

Kaza, Hatay - Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Akbez Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sabah saatlerinde Süleyman Uludağ isimli hayvan yetiştiricisi, sürüsünü yolun karşısına geçirmek istediği esnada hayvanlara otomobil çarptı. Kazada, 17 küçükbaş hayvan telef oldu ve araç hasar gördü.

Hayvan yetiştiricisi Süleyman Uludağ, bölgede hayvanların geçişi için yol olmadığını söyleyerek, "Araçlardan geçemiyoruz, alt geçit yok. Bu konuda zorluk çekiyoruz, 17 tane hayvanım telef oldu. Ben 250 bin TL kredi çekmiştim. Onu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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