Hırsızın, arkadaşını 'sadece sıfır telefonları al' diyerek yönlendirdiği 150 bin TL'lik soygun kamerada

Hatay'da sabaha doğru, cep telefonu tamiri ve satışı yapan iş yerine giren 2 şahsın, dakikalar içerisinde 150 bin TL değerindeki cihazları ve aksesuarları çaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde; hırsızlardan birinin arkadaşını sadece sıfır telefonları alması gerektiği yönünde tembihlediği anlar ise anbean duyuldu.

Olay, Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede telefoncu dükkanı bulunan 16 yaşındaki Mert Uslu'nun 3 yıl önce açtığı iş yerini hırsızlar soydu. Uslu'nun iş yerinin kapısının açık olduğunu gören vatandaşlar, arayarak haber verdi. Sabaha karşı iş yerine gelen Uslu, iş yerine baktığında hırsızların girdiğini fark etti ve polis ekiplerine durumu bildirdi. Polis ekipleriyle birlikte kameraları inceleyen Uslu, iş yerine iki hırsızın girip sıfır cep telefonlar başta olmak üzere toplam değeri 150 bin TL olan cihazları çaldığı anları anbean gördü.

Görüntülere; kapıya tekme atarak iş yerine giren iki hırsızın cihazları çaldığı, hırsızlardan birinin diğerini sadece sıfır telefonları alması için yönlendirdiği yansıdı.

"Bu hırsızlara karşı önlem alınması gerekiyor, bir insanın emeği bu kadar kolay çalınmamalı"

İş yerinden yaklaşık 150 bin TL değerindeki eşyaların çalındığını ifade eden Mert Uslu, "Ben telefoncu dükkanını işletiyorum. Hırsızlar bugün sabah 5 gibi dükkana girdiler. Sabah namazından çıkan insanlar dükkanımın kapısını açık olduğunu gördüler. Dükkanıma yeni mallar gelmişti ve hırsızlar bu malların hepsini çalmışlar. Toplam 100 bin TL ile 150 bin TL arasında bir zararımız oldu. Şahsi bilgisayarım ve eşyalarımızın hepsi çalındı. Hırsızlar, ufacık tablet kalemini bile almışlar. Allah onları ıslah eylesin. Geçen hafta hırsızlar; başka bir esnafa girdiler, 2 gün önce de karşıdaki esnafa girdiler, sonra da başka esnaflara girdiler. İş yerine giren iki hırsız vardı ve diğeri de dışarıda bekleyen var. Görüntüde kapıyı zorlama yok direkt tekme atıp açıyorlar. Hırsızlar, içeri girer girmez etrafı karıştırdılar. Burada bilgisayarlar, cihazlar ve kalemleri almışlar. Pahalı telefonları ve ana kartları çalmış. Kamerayı içeri geçtikten 5 dakika sonra fark ediyorlar. Kamerayı çeviriyorlar ama yüzleri belli oluyor. Yüzleri ve parmak izleriyle her şey belli oluyor. Bu hırsızlara karşı önlem alınması gerekiyor. Ben 16 yaşındayım ve 3 yıldır iş yerimi işletiyorum. Dışarıdan göründüğü gibi işlerimiz kolay değil. Ben de okuyabilirdim ama ben kendi paramı kazanmayı seçtim. Bir insanın emeği bu kadar kolay çalınmamalı" dedi.

"Benim iş yerime hırsızlar iki defa girdiler, son bir haftada 5 ila 6 dükkana girdiler"

Aynı hırsızların iş yerinde 2 defa hırsızlık yaptığını ifade eden esnaf Ahmet Akyol ise, "Bugün de hırsızlar arkadaşımın dükkana girdiler. Hırsızlar, son bir haftada 5 ila 6 dükkana girdiler. Burada çok hırsızlık olayı oluyor. Ben telefoncu dükkanı işletiyorum. Hırsızların çaldığı yaklaşık 30 bin TL'lık bir masrafım var. Yetkililerden buranın güvenliğinin arttırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

