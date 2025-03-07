Hatay'da Sıhhi Tesisat Dükkanında Yangın
Dörtyol ilçesinde bir sıhhi tesisat dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Hatay'da sıhhi tesisat dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan sıhhi tesisat dükkanında yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa