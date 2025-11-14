Haberler

Hatay'da Şiddetli Yağışlar Caddeleri Göle Dönüştürdü

Güncelleme:
İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sokakları göle çevirdi. Fırtına ile birlikte etkili olan yağış, araç trafiğini zorlaştırırken bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde şiddetli yağış sonrası caddeler ve sokaklar göle döndü.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava, Hatay'da etkisini hissettirdi. İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın etkili olduğu ilçelerdeki caddeleri ve sokakları göle çevirdi. Vatandaşlar göle dönen caddelerde araçlarıyla zorlukla ilerlerken bazı iş yerleri sular altında kaldı. - HATAY

