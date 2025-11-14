Hatay'da Şiddetli Yağışlar Caddeleri Göle Dönüştürdü

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde şiddetli yağış sonrası caddeler ve sokaklar göle döndü.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava, Hatay'da etkisini hissettirdi. İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın etkili olduğu ilçelerdeki caddeleri ve sokakları göle çevirdi. Vatandaşlar göle dönen caddelerde araçlarıyla zorlukla ilerlerken bazı iş yerleri sular altında kaldı. - HATAY