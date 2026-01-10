Haberler

Durdurulan araçta sahte 1 milyon Amerikan doları ele geçirildi

Durdurulan araçta sahte 1 milyon Amerikan doları ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da emniyet ekipleri, şüpheli bir araca düzenlediği operasyonda sahte 1 milyon Amerikan doları ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirdi. Üç kişi gözaltına alındı.

HATAY (İHA) – Hatay'da sahte çeşitli ziynet eşyaları ve sahte 1 milyon Amerikan doları ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri; İskenderun'da şüpheli bir aracı durdurarak araçta arama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 12 sahte burma bilezik, 1 sahte künye ve tam 1 milyon ABD doları sahte para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. gözaltına alınırken, haklarında 6136 sayılı silah kanunu ihlali ve parada sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma olaylarına karşı denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini açıkladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle