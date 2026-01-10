Durdurulan araçta sahte 1 milyon Amerikan doları ele geçirildi

HATAY (İHA) – Hatay'da sahte çeşitli ziynet eşyaları ve sahte 1 milyon Amerikan doları ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri; İskenderun'da şüpheli bir aracı durdurarak araçta arama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 12 sahte burma bilezik, 1 sahte künye ve tam 1 milyon ABD doları sahte para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. gözaltına alınırken, haklarında 6136 sayılı silah kanunu ihlali ve parada sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma olaylarına karşı denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini açıkladı. - HATAY