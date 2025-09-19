Haberler

Hatay'da Sahte İçki Üretiminde 200 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılıkla ilgili çalışmalarda 200 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerince; kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesinde, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, Samandağ KOM Takip Timi ve JASAT'ın ortak çalışması sonucunda şüpheli bir şahsa ait gönderide 200 litre etil alkol ele geçirildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili gerekli adli çalışma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
