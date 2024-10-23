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Hatay'da Prefabrik İş Yeri Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da Prefabrik İş Yeri Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Antakya'da 40 yıllık esnaf Süleyman Küpeli'ye ait prefabrik iş yeri çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından esnaf ve çevredeki vatandaşlar, olaya tepki göstererek mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde esnaf Süleyman Küpeli'ye ait prefabrik iş yeri, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde yaşandı. Alevlere teslim olan prefabrik büfeyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. 40 yıldır esnaflık yapan depremzede Süleyman Küpeli'ye ait iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Bugün de açmaya karar vermiştik ama açamadık"

40 yıldır iş yerinde esnaflık yapan Süleyman Küpeli, "40 yıllık dükkanımı, iş yerimi yaktılar. İş yerimi kim yaktı gerçekten bilmiyorum. Bugün de açmaya karar vermiştik ama açamadık. Ekmek teknemiz yandı kül oldu" dedi.

Büfenin yandığını görünce yaşadıklarını anlatan Özlem Arslan, "Burası bizim büfemizdi. Bize saat 16.00 sularında haber verdiler. Büfeniz yanıyor koşun yetişin dediler. Büfenin yanına geldik gördüğümüze inanamadık. Ben şaka zannettim kuzenimi aradım ve kuzenim de ağlayarak 'evet doğru büfeniz yanıyor' dedi. Büfenin yanına geldiğimizde gördüğümüz olayla şok içinde kaldık. Kim bu büfeyi nasıl oldu gerçekten bilmiyoruz. Etraftan şüpheli 3 kişinin olduğunu söylediler. Büfemizi yakandan şikayetçi olduk. Bir depremzede olarak gerçekten mağduruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antakya hatay

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