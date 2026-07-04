Hatay'da asayiş denetimi: 28 aranan şahıs yakalandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından il genelinde otel, günübirlik kiralık ev ve araç kiralama şirketlerine yönelik yapılan denetimlerde 28 aranan şahıs yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; 81 konaklama tesisi, 51 araç kiralama şirketi ile 643 kişi kontrol edilirken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 1 otel/pansiyon ve 2 araç kiralama şirketi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca; mevzuata aykırılıklar nedeniyle 2 araç kiralama şirketine toplam 270 bin 624 TL idari para cezası uygulanırken, 3 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı