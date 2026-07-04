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Hatay'da asayiş denetimi: 28 aranan şahıs yakalandı

Hatay'da asayiş denetimi: 28 aranan şahıs yakalandı
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Hatay'da otel, günübirlik kiralık ev ve araç kiralama şirketlerine yönelik denetimlerde 28 aranan şahıs yakalandı, ruhsatsız işletmelere işlem yapıldı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından il genelinde otel, günübirlik kiralık ev ve araç kiralama şirketlerine yönelik yapılan denetimlerde 28 aranan şahıs yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; 81 konaklama tesisi, 51 araç kiralama şirketi ile 643 kişi kontrol edilirken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 1 otel/pansiyon ve 2 araç kiralama şirketi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca; mevzuata aykırılıklar nedeniyle 2 araç kiralama şirketine toplam 270 bin 624 TL idari para cezası uygulanırken, 3 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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