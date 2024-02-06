Hatay'da Motosikletli Gençlerin Kaçışı

Hatay'da yarış yapmak için bir araya toplanan motosikletli bir grup genç, polis ekiplerini karşısında görünce kaçmaya başladı. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı kaçış işe yaramayınca motosiklet sürücülerine 62 bin TL cezai işlem uygulandı.

Hatay'da polis ekipleri; trafik güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri geçtiğimiz günlerde, TEM otoyolu Payas- Dörtyol istikameti Karakese köprüsü mevkiinde bir grup motosikletlinin bölgede plakaları bezle kapatılmış abartı egzozlu motosiklet sürücülerinin trafiği tehlikeye düşürdüğü bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, kasksız şekilde ters yönde seyrederek akan trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünü cep telefonuyla görüntüledi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlerince motosiklet sürücüsü U.T.U. yakalanırken olayla ilgili olarak motosikletler trafikten men edildi ve sürücülerine 62 bin 286 TL idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin cep telefonuyla kayıt aldıkları sırada gençlerin kaçmaya çalıştıkları anlarsa ilginç görüntü oluşturdu. - HATAY