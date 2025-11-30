Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 100 Karton Makaron Ele Geçirildi
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmada; Dörtyol ilçesinde yapılan uygulamada 100 karton gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak İ.K. isimli şahıs hakkında kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa