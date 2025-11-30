Haberler

Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 100 Karton Makaron Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan kaçakçılık uygulamasında 100 karton gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan uygulamada 100 karton gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmada; Dörtyol ilçesinde yapılan uygulamada 100 karton gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.K. isimli şahıs hakkında kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
