Hatay'da Hırsız Motosiklet İbrelerini Çaldı

Hatay'da bir işyerinin önünde park halinde bulunan motosikleti çalamayınca hız göstergesini çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı. Hırsıza tepki gösteren işletme müdürü Kemal Güler, "Aslında gelip isteseydi, patronumuz kendisine hediye bile edebilirdi" dedi.

Olay, 14 Ağustos tarihinde sabahı saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Görüntülerde, bir şahsın yürüyerek motosikletin yanına geldiği, çevreyi kontrol ettikten sonra düz kontak yapmaya çalıştığı ancak başarılı olamayınca motosikletin ibresini söküp götürdüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Sabah iş yerine geldiklerinde durumu fark eden işletme çalışanları duruma tepki gösterdi. İşletme Müdürü Kemal Güler, görüntüleri kimsenin hırsızlığa yeltenmemesi için paylaştıklarını dile getirdi.

"Patronumuz isteseydi hediye ederdi"

İşletme Müdürü Kemal Güler, hırsızın kendilerinden motoru ihtiyacı istemesi üzerine hediye edebilmenin mümkün olduğunu dile getirerek "14 Ağustos Perşembe günü sabah saat altı buçuk sıralarında vatandaş motorun yanına geliyor. Yaklaşık 15-20 dakika çevreyi kontrol ediyor. Ardından elindeki bir aletle ibreyi söküp alıyor. Ön tarafı sökmeye çalışıyor, ters kontak yapmaya uğraşıyor ama başarılı olamıyor. Motoru çalamayınca ibreyi götürüyor. Parçanın birini kırıp ileriye atmış, biz onu bulup plastik kelepçeyle taktık ama ibreyi bulamadık. Biz işletmeye yeni motor aldığımız için bu motosikleti pek kullanmıyorduk ama çalışır durumda. Tahmini değeri 2-3 bin lira civarındaydı. Aslında gelip isteseydi, patronumuz kendisine hediye bile edebilirdi. Patronumuzun soyadı Cömert, kendisi de gerçekten cömerttir. Ama böyle olunca art niyet aradık. Bir vatandaş bize sabah saatlerinde motosikletin başında birini gördüğünü söyleyince kamera kayıtlarını inceledik ve olayı fark ettik. Şahıs bulunursa şikayetçi olmayacağız. Ancak bu görüntüleri kimseye örnek olmaması için servis ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY