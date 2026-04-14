Alışveriş yaparcasına numaralarına bakarak 50 bin TL'lik ayakkabıları çaldılar

Hatay'da prefabrik çarşıya elektrikli motosikletle gelen hırsızların, ayakkabıları numaralarına bakarak iş yeri önündeki ayakkabıları çaldıkları anlar kameraya yansıdı. Çalınan ayakkabılar nedeniyle yaklaşık 50 bin TL zarara uğrayan esnaf Mehmet Şerif Taş, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan prefabrik uzun çarşıda yaşandı. Gece saatlerinde çarşıya giren elektrikli motosikletli 5 şahıs, esnaf Mehmet Şerif Taş'ın iş yerini hedef aldı. Motosikleti, Taş'ın iş yerine yanaştıran 5 kişiden 2'si mavi çadırı kaldırıp altındaki ayakkabıları çalarken diğer şahıslar gözcülük yaptı. Ayakkabıları numaralarına bakarak çalan hırsızların o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bayram hazırlığı için stok yaptığı ayakkabıları çalınan Taş, kendine haber verilmesi üzerine gittiği iş yerinde ayakkabıların çalındığını fark etti. Hırsızların çaldığı ayakkabılarla yaklaşık 50 bin TL zarara uğrayan esnaf Taş, hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyor.

"Kendine özel ayakkabı alır gibi birden fazla ayakkabı aldı"

Elektrikli motosikletle gelen şahısların ayakkabı numaralarına bakarak hırsızlık yaptığını ifade eden Mehmet Şerif Taş, "Olay pazar sabahı gecesi yaşandı. Güvenliklerimiz olduğu halde 5 kişi olmak üzere bir elektrikli motosikletle dışarıda duran ayakkabılarım çalındı. Çadırlar kapalı olduğu halde çaldılar. Gece fark etmedik ama güvenliklerimiz de vardı. Biz hiçbir şekilde fark etmedik. Sabaha karşı işte güvenlikler beni aradı. 'Abi bir oyuncakçıya hırsızlık olayı oldu, kamera görüntüsünü alalım' dediler. O esnada da fark ettiğimizde meğer ayakkabılarımızın çalındığını öğrendik. Hırsızlar çalarken çok rahatlardı. Aksine öyle bir şey ki ayakkabıyı aldığında numarasına bakıyordu. Profesyonel bir hırsızlık yapıyordu. Aldığında kendine özel bir ayakkabı alır gibi birden fazla ayakkabı aldı. Yaklaşık bayram üzeri olduğu için çok yüklendik. Yüklendiğimiz için de yaklaşık 45 bin TL ile 50 bin TL arası bir zararımız var. Çarşıda güvenlik zafiyetimiz var. Önceden mesela her adım attığımızda bekçilerimiz bize hemen kimlik sorgulaması yapıyordu ve hoşumuza gidiyordu. Güvenliğin çoğalmasını bir an önce yetkili makamımızdan rica ediyoruz ve hırsızların da bir an önce yakalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı