Haberler

Hatay'da Dondurma Dolabından 7 Bin TL'lik Hırsızlık

Hatay'da Dondurma Dolabından 7 Bin TL'lik Hırsızlık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da bir iş yerinin dondurma dolabından 7 bin TL değerinde ürün çalan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilen hırsız, yakalanarak işlemlere tabi tutuldu.

Hatay'da bir iş yerinin dondurma dolabından yaklaşık 7 bin TL değerinde ürün çalan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay, 29 Eylül 2025 tarihinde Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işletmenin önünde bulunan dondurma dolabından 7 bin liralık ürün çalınması üzerine İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayının faili S.S. yakalanarak hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Aylar sonra sahalara dönen futbolcu 1 dakikada kabusu yaşadı

Aylar sonra sahalara dönen futbolcu 1 dakikada kabusu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
Aylar sonra sahalara dönen futbolcu 1 dakikada kabusu yaşadı

Aylar sonra sahalara dönen futbolcu 1 dakikada kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.