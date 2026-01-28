Haberler

Hatay'da kuyumcuya sahte altın satan 3 şahıs yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki kuyumcuda sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan 3 kişi polis tarafından yakalandı. Gerçek altın karşılığında yaklaşık 95 bin TL değerinde sahte altın verildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki ayrı kuyumcuda sahte altın kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 26 Ocak tarihinde iki farklı kuyumcuda; piyasa değeri yaklaşık 95 bin TL olan sahte altın verilerek karşılığında gerçek altın alındı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu biri kadın L.F.U., D.E.T. ve T.H. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

