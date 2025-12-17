Haberler

Reyhanlı'da fabrika yangını

Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki çikolata fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında fabrikanın zarar gördüğü bildirildi.

Hatay'da çikolata fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan çikolata fabrikasında yaşandı. Alelverin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında fabrika zarar gördü. - HATAY

