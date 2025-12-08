Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına 'Yazık yaşın genç diye şikayetçi olmadık, bir an önce iş bul ve çalış' diyerek nasihat etti

Haberler

Antakya'da apartmanın bodrum katından bisiklet ve eşyaları çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Kızı için bisikleti bulan Rasim Savyun, hırsıza genç yaşta iş bulması gerektiğini belirterek, helal kazanç temennisinde bulundu.

Hatay'da apartmanın bodrum katında bulunan bisikleti ve eşyaları çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Kızına ait bisikletin çalındığını anlayıp kısa sürede bulan vatandaş Rasim Savyun, "Hırsıza genç olduğunu ve çalışıp azimle bir işe girebileceğini, helalinden ekmek parasını kazanabileceğini söylemek istiyorum" dedi.

Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde bir apartmana telefonla konuşuyor gibi yaparak dikkat çekmeden giren hırsız, bodrum katta bulunan bir bisikleti ve eşyaları torbaya koyarak çaldı. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen apartman sakini Rasim Savyun, kızına ait bisikletin hırsız tarafından çalındığını fark etti. Yaklaşık 45 dakika çevreyi gezen Savyun, başka bir apartmanın önünde olduğu kızına ait bisikleti gördü. Kızının bisikletini alarak eve gelen Savyun, polis ekiplerine şikayetçi olmayacağını ifade ederek hırsıza nasihatte bulundu.

"Yazık yaşın genç diye şikayetçi olmadık, bir an önce iş bul ve çalış"

Kızının bisikletini bulan ve hırsıza seslenen Rasim Savyun, "Ben kendi aracımı apartmanın önünde temizliyordum. Hırsız telefonla konuşarak sanki apartmandan birisini tanıyormuş gibi içeriye girdi. İçeriye girdikten sonra bisiklet ve birkaç eşyayı çuvalla birlikte alıyor. Eşyaları aldıktan girdiği gibi apartmandan çıkıyor. Elektrik süpürgesini bırakmak için bodrum kata indiğimde bisikletin olmadığını fark ettim. Ondan sonra hemen dışarıya çıkıp çevreye baktım. Sonra kamera kayıtlarını izlediğimde hırsızın girdiğini fark ettik. Hırsız olaydan 45 dakika sonra yakınlarda başka apartmana girerken bisikleti apartmanın önüne bırakıp üstüne kendi montunu koydu. Uzaktan bakınca bizim bisiklet olduğunu anladım. Bisikleti almaya giderken o anda hırsız kaçtı. Önceden polisleri aradım ve yardımcı oldular. Bisikleti bulduğumu söyleyince şikayetten vazgeçtim. Bu bölgede depremden önce çok hırsızlıklar oluyordu ama sonrasında ilk defa hırsızlık oldu. Hırsıza genç olduğunu ve çalışıp azimle bir işe girebileceğini, helalinden ekmek parasını kazanabileceğini söylemek istiyorum. Yazık yaşın genç diye şikayetçi olmadık. Bence bir an önce iş bul ve çalış" ifadelerini kullandı. - HATAY

