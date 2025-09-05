Hatay'da Aşırı Yüklü Tır'ın Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Hatay'da aşırı ve düzensiz yükleme yapan demir yüklü tır, yürekleri ağza getirerek kilometrelerce yol kat etti. Demir yüklü tırın tehlikeli yolculuğuna 2 bin 71 TL para cezası uygulandı.

Olay, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede seyir halde ilerleyen 06 EUG 858 plakalı tır, düzensiz yüklediği hurda demirlerle yola çıktı.

Aşırı yükleme yapan demir yüklü tır, trafiği tehlikeye atarak kilometrelerce yol kat etti. Aşırı demir yüklü tırın tehlikeli yolculuğu, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntüde; demir yüklü tırın kilometrelerce yol gittiği ve diğer sürücülerin uyarılarına rağmen trafiği tehlikeye sokarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardında Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, demir yüklü tırın tehlikeli yolculuğuna 2 bin 71 TL idari para cezası uygulandı.

"Trafikte bunun gibi araçlarla karşılaşıyoruz ve bu araçlar bizi korkutuyor"

Demir yüklü araçların trafiğe çıktıklarında endişe duyduklarını ifade eden Belgin Aygün, "Ben iş yerime gelirken trafikte bir demir yüklü tır aracını gördüm. Trafikte bu şekilde herkesin dikkatini çekti. Tır aşırı demir yüklü olduğu için, trafikte devrilir gibi ilerliyordu. Gerçekten korkutucu bir manzarası vardır. Her an bir şey olacakmış gibi görünüyordu. Demir yüklü bir tırdı ve demirlerin ne kadar ağır olduğunu herkes bilir. Trafikte tırın dorsenin nasıl oynadığını görebiliyorduk. Trafikte bunun gibi araçlarla karşılaşıyoruz ve bu araçlar bizi korkutuyor. Sürücü az yükleme yapmalı veya bu şekilde trafiğe çıkılmaz. İnsanları tehlikeye sokacak şekilde trafiğe çıkmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - HATAY