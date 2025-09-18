Haberler

Harran Üniversitesi'nde Milyonlarca Liralık Tıbbi Cihazlar Otoparkta Çürümeye Terk Edildi

Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi'nde, tıp fakültesine ait milyonlarca lira değerindeki tıbbi cihazların otoparkta yıllardır çürümeye terk edildiği iddia edildi. Geçmişteki 'hurda cihaz' yolsuzluğu soruşturması da bu malzemelerin durumu hakkında kafa karıştırıcı detaylar sunuyor.

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde, tıp fakültesi hastanesine ait milyonlarca lira değerindeki ikinci el tıbbi cihazların yıllardır otoparkta çürümeye bırakıldığı iddia edildi.
Harran Üniversitesi'nde milli servet çürümeye terk edildi. Üniversite yerleşkesinde çekilen görüntülerde, milyonlarca lira değerindeki yurt dışı menşeili tomografi, röntgen, MR (emar), anjiyografi cihazlarının yanı sıra oksijen tankları, bilgisayar, projeksiyon cihazları ile çok sayıda masa ve koltuğun üstü açık alanda depolandığı öne sürüldü. Malzemelerin yağış ve diğer dış etkenlere maruz kalarak zarar gördüğü bildirildi.
Harran Üniversitesi geçtiğimiz yıl 'hurda cihaz' yolsuzluğu ile gündem olmuştu
Harran Üniversitesi Rektörlüğü, geçtiğimiz yıl, "hurda cihaz" yolsuzluğu sürecine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı ekipmanların hurdaya ayrıldığı halde hurda merkezine gönderilmediği yönündeki iddiaların, güvenlik kameraları ve bilirkişilerce kurulan komisyon ile doğrulandığını açıklamıştı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, açık alanda hurda yığınına dönen malzemelerin ise nasıl değerlendirildiği yönünde bir açıklama yapılmadı.
Bir başka iddiaya göre ise açık alandaki cihazların hurda adı altında tırla götürülen ve ardından soruşturma kapsamında geri getirilen malzemeler olduğu öne sürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
