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Şanlıurfa'da buğday tarlasında korkutan yangın

Şanlıurfa'da buğday tarlasında korkutan yangın
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaklaşık 50 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında onlarca dönüm ekili alan zarar gördü, maddi hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaklaşık 50 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangında onlarca dönüm ekili alan zarar gördü, maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Harran ilçesine bağlı kırsal Bozyazı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 50 dönümlük buğday tarlasında çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, mahalle sakinleri ve çevre köylerden gelen vatandaşların desteğiyle yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında onlarca dönüm buğday tarlası zarar görürken, maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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