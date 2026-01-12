Haberler

SDG'den temizlenen Şeyh Maksud mahallesinde hayat normale dönüyor

Suriye ordusunun PKK/YPG'nin işgalinden kurtardığı Halep'in Şeyh Maksud mahallesi sakinleri evlerine dönmeye başladı. Bölgede günlük yaşamda kademeli bir normalleşme yaşanırken, Halep Valiliği ihtiyaçları karşılamak için çalışmalara devam ediyor.

Suriye ordusunun PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG işgalinden kurtardığı Halep'in Şeyh Maksud mahallesi sakinlerinin evlerine geri dönmeye başlamasıyla birlikte günlük yaşamda kademeli bir normalleşme süreci yaşanıyor.

Suriye ordusunun geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik Halep'te düzenlediği operasyon başarıyla sonuçlandı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde düzenlenen operasyonların ardından bölgede kontrolün sağlandı. SDG tarafından sivilleri öldürmek ve Halep halkına karşı suçlarını gerçekleştirmek amacıyla askeri karargah olarak kullanılan Al Hasan Camii'nde ise temizlik çalışmaları başlatıldı. Terör unsurlarından temizlenen Şeyh Maksud Mahallesi sakinlerinin evlerine geri dönmeye başlamasıyla birlikte bölgede günlük yaşamda kademeli bir normalleşme süreci yaşanıyor. Halep Valiliği'nden ekipler, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli hizmetleri sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. SDG'li teröristlerin zarar verdiği elektrik şebekesi onarılırken, bölgede ekmek dağıtımı yeniden başladı. Mahalle sakinlerinin evlerine dönmeyi sürdürmesiyle birlikte, çarşı ve pazarlar da hareketlendi. Sakinlerin evlerine tam olarak geri dönüşü öncesinde fırınlar ve sağlık tesislerinin tam anlamıyla faaliyete geçirilmesi için çalışmalar ise devam ediyor. - HALEP

