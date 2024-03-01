Hakkında hapis cezası bulunan hükümlü Dörtyol'da yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Dörtyol ilçesinde; hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarından 4 ayrı suç kaydı nedeniyle adli makamlarca hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen A.E yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - HATAY