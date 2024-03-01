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Hakkında hapis cezası bulunan hükümlü Dörtyol'da yakalandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. A.E isimli şahıs, 4 ayrı suçtan dolayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Dörtyol ilçesinde; hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarından 4 ayrı suç kaydı nedeniyle adli makamlarca hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen A.E yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dörtyol Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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