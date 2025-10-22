Haberler

Hakkari'de Yoğun Yağışlar Sonrası Kaya Parçaları Yolun Ortasında

Hakkari'de Yoğun Yağışlar Sonrası Kaya Parçaları Yolun Ortasında
Güncelleme:
Şemdinli-Derecik karayoluna düşen kaya parçaları dağcılar tarafından temizlendi. Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü, olumsuz hava koşullarında sürücüleri uyararak güvenliği sağladı.

Hakkari'nin Şemdinli- Derecik ilçesi karayoluna düşen kaya parçaları dağcılar tarafından temizlendi.

Dün başlayan yoğun yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, bölgede bir çok noktada kar yağışı da etkili oldu. Şemdinli- Derecik karayolunda etkili olan yağış etkisiyle dağlardan çok sayıda kaya parçası yola düştü. Gezi ve okul programları için Derecik ilçesine giden Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübün Başkanı Suat Öztekin, araçtan inerek kaya parçaları tek tek kaldırıp yol kenarına bıraktı.

Program için bölgede olduklarını belirten başkan Öztekin, "Her hafta olduğu gibi Hakkari ve içlerinde doğa yürüyüşü ve okullarda programlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizde yolda seyir halinde olduğumuz sırada yol ortasına kaya parçaları inmişti bizde kimsenin başına birşey gelmeden hepsini kaldırarak yol kenarına bıraktık. Sürücülerde böyle günlerde kesinlikle yola dikkat etmeli" dedi. - HAKKARİ

