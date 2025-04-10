Hakkari'de fırtına ahırı çöktürdü, 25 küçükbaş hayvan telef oldu

Hakkari'de ahır çöktü: 25 küçükbaş hayvan telef oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Otluca köyünde dün gece etkili olan fırtına ve yağışlardan dolayı çöken ahırdaki 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Gece saatlerinde meydana gelen fırtınanın oluşturduğu tahribat, sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Fırtına ve yağışlardan dolayı Halil Atış'a ait ahırın çökmesi sonucu 13 oğlak ve 12 kuzu, enkaz altında kalarak telef oldu.

Ahırın yıkıldığını gören Halil Atış ve köy sakinleri, sabah erken saatlerde enkaz altında kalan hayvanları kurtarmaya çalıştı. Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Halil Atış, yaşadığı büyük kayıptan dolayı üzüntü yaşadığını ifade ederek yetkililerden destek talep etti. Atış, "Bütün emeğimiz bu hayvanlardı. Gözümüz gibi bakıyorduk. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.