Hakkari'de 136 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Hakkari'de 136 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Hakkari'de polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları denetimlerde toplam 136 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 136 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde önemli bir operasyona imza atıldı. Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan adli aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 136 adet cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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