Hafriyat Kamyonu Elektrik Çalışma Alanına Saplandı

Hafriyat Kamyonu Elektrik Çalışma Alanına Saplandı
İstanbul Eyüpsultan'da bir hafriyat kamyonu, elektrik hattı çalışması için açılan kazı alanına düşerek çamura saplandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, kamyonu vinç yardımıyla kaldırtırken, çevrede de ufak hasarlar meydana geldi.

İstanbul Eyüpsultan'da elektrik çalışması hattında yapılan kazı alanına düşen hafriyat kamyonu, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Hafriyat kamyonunu kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan Topçular Mahallesi Şeyh Raşit Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafriyat kamyonu elektrik hattı çalışması için açılan kazı alanına saplandı. Hafriyat kamyonunun çamura saplandığı esnada yan tarafta bulunan çay ocağının duvarına zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edildi. Hafriyat kamyonu daha sonra vinç yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı. Çalışmaların yapıldığı anlar ise havadan görüntülendi.

Olayın olduğu caddede esnaflık yapan Adem Öztürk, "Sabah geldiğimizde dükkanımızı açtık. Baktım buraya kamyon devrilmiş. Burada devam eden çalışma var. Alttan zeminler geçiyor. Onun içinde iki tarafa geçmiş olsun. Orası çay ocağı olarak faaliyet gösteriyor. Oranında ufak bir hasarı var. Ama arkadaşlar, hasarı karşılayacaklarını söylediler. Sürücüde dışarıdaydı, çekici bekliyorlardı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
