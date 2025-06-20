Hadımköy'deki Yangında Milyonlarca Liralık Hasar Ortaya Çıktı

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Hadımköy'deki Yangında Milyonlarca Liralık Hasar Ortaya Çıktı
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İstanbul Arnavutköy Hadımköy'de bir lojistik firmasına ait depoda çıkan yangın sonrası hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Dron ile çekilen görüntüler, fabrikanın büyük bir bölümünün küle döndüğünü ve ciddi zarar gördüğünü gösteriyor. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken, milyarlarca lira maddi hasar oluştu.

Hadımköy'deki yangının ardından hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yangın sonrası küle dönen fabrika havadan görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangının ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte olay yerinde havadan yapılan görüntüleme, fabrikanın uğradığı büyük zararı gözler önüne serdi. Dron ile kaydedilen görüntülerde fabrikanın geniş bir alanının tamamen küle döndüğü, çatının çöktüğü ve bazı bölümlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangın, Arnavutköy Hadımköy Nakkaş Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda etkili olan alevler gece boyunca süren yoğun müdahaleyle kontrol altına alınmış, olayda can kaybı yaşanmamıştı. Ancak yangın nedeniyle fabrikada milyonlarca liralık maddi hasar oluştuğu tahmin ediliyor.

Öte yandan fabrika bahçesinde tedbir amaçlı bekleyen itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını günün ilk saatlerinde de sürdürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan teknik inceleme devam ederken, dron kamerasıyla çekilen görüntülerde alanın büyük kısmının hasar alarak kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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