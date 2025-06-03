Güngören'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Güngören'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
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Güngören'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
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Güngören'de bir tekstil malzemesi üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bodrum katta meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Güngören'de tekstil malzemesi üretimi yapan firmada korkutan yangın

İSTANBUL - Güngören'de tekstil malzemesi üretimi yapan firmada yangın meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Güngören'de saat 02.00 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Nazım Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, atkı ve bere üretimi yapan 4 katlı iş yerinin bodrum katında yangın meydana geldi. İş yerinden duman çıktığını gören çevre sakinleri durumu polis, itfaiye, ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin kapalı kalan kapısını açmak için uğraştıktan sonra yangına müdahalede bulundu. Kapalı kapının açılmasının ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı olarak beklediği olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa
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