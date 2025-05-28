Güngören'de Lazer Kesim Makinası Patladı, Gazeteci Saldırıya Uğradı

Güngören'de bir iş yerinin lazer kesim makinası henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlamayı haberleştirmek için olay yerine giden bir basın mensubu, bir grup esnafın saldırısı sonucu yaralandı.

Güngören Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'ta lazer, baskı ve kesim yapan bir iş yerinde sabah saat 07.30 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti ile sokakta bulunan 4 iş yerinin camları kırılırken, park halindeki 2 araçta ise hasar oluştu. Bu sırada patlamayı haberleştirmek için olay yerine gelen Haber Global ekibine bazı esnaflar saldırdı. Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan bir gazeteci boynundan ve yolundan yaralandı. İhbar üzerine ola yerine polis ekipleri sevk edildi. Gazeteciler saldırganlar hakkında şikayette bulundu. Şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL