Güngören'de Lazer Kesim Makinası Patladı, Gazeteci Saldırıya Uğradı

Güngören'de Lazer Kesim Makinası Patladı, Gazeteci Saldırıya Uğradı
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Güngören Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen lazer kesim makinası patlaması sonrası, olay yerine giden gazetecilere esnaftan saldırı gerçekleşti. Bir gazeteci yaralandı ve saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı.

Güngören'de bir iş yerinin lazer kesim makinası henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlamayı haberleştirmek için olay yerine giden bir basın mensubu, bir grup esnafın saldırısı sonucu yaralandı.

Güngören Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'ta lazer, baskı ve kesim yapan bir iş yerinde sabah saat 07.30 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti ile sokakta bulunan 4 iş yerinin camları kırılırken, park halindeki 2 araçta ise hasar oluştu. Bu sırada patlamayı haberleştirmek için olay yerine gelen Haber Global ekibine bazı esnaflar saldırdı. Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan bir gazeteci boynundan ve yolundan yaralandı. İhbar üzerine ola yerine polis ekipleri sevk edildi. Gazeteciler saldırganlar hakkında şikayette bulundu. Şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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