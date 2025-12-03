Haberler

Güney Asya'daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı bin 400'ü geçti

Güney Asya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle Sri Lanka ve Tayland'da can kayıpları artmaya devam ediyor. Sri Lanka'da 474, Tayland'da ise 185 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 1400'ü aşarken, olumsuz hava koşulları bölgede büyük hasarlara yol açıyor.

Güney Asya bölgesindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda can kayıplarının Sri Lanka'da 474'e, Tayland'da 185'e yükselmesiyle Güney Asya ülkelerindeki toplam can kaybı bin 400'ü geçti.

Güney Asya ülkelerinde şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarındaki can kaybı yükselmeye devam ediyor. Yetkililerden yapılan son açıklamalar ile bölgedeki toplam can kaybı bin 400'ü geçti. Sri Lanka'da Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) tarafından yapılan açıklamada Ditwah Kasırgası'nın ülkede yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 474'ye yükseldiği, 356 kişiden ise hala haber alınamadığı bildirildi. Ülke genelinde 448 bin 817 hane, 1.58 milyondan fazla kişinin etkilendiği afetlerde 971 evin tamamen yıkıldığı ve 40 binden fazla yapıda ise hasar meydana geldiğinin altı çizildi.

Tayland'da can kaybı 185'e yükseldi

Tayland'daki yetkililer de ülkede yürütülen çalışmalarda sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kayıplarının 185'e yükseldiğini aktardı. Tayland Hükümet Sözcüsü Rachada Dhnadirek, ülkedeki çalışmalarının seyrinde ilerlediğini ve etkilenen bölgelere yeniden su ve elektrik sağlandığını bildirdi. Sözcü ayrıca sellerden etkilenen 120 binden fazla haneye 31 milyon dolar üzerinde tazminat sağlandığını açıkladı. Tayland'da askerin yetkililerle birlikte afet bölgelerindeki sivillere temizlik çalışmalarında yardım ettiği ve yaralılara tıbbi destek sağladığı anlar da kameralara yansıdı.

Malezya'da 3 kişinin hayatını kaybettiği afetlerde ise can kaybının artmadığı bildirildi.

Endonezya'da hastane gemileri görevlendirildi

Ayrıca 753 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'da da Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), bölgede yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında köprülerin yıkılması ve yolların kapanması nedeniyle birçok kent ve köye ulaşmanın imkansız hale geldiği Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Aceh bölgelerinde haber alınamayan kişilerin sayısının da 650'ye ulaştığını aktardı. Ajans 1.5 milyondan fazla kişinin yerinden olduğu ve on binlerce konut ile kamu binalarının hasar gördüğü afetlerde 2 bin 600 kişinin yaralandığını ve yerel hastanelerde doluluk oranının aşıldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, Endonezya hükümetinin hasar gören bölgelerdeki çalışmalara yardımcı olması için 3 hastane gemisi görevlendirdiği bildirildi. - COLOMBO

