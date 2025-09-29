Gümüşhane'de 530 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 750 bin TL olan 530 kilo kaçak sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu S.T. ve M.D. isimli şüphelilerin Adıyaman'dan Trabzon'a kaçak tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

Elde edilen bilgi üzerine harekete geçen KOM Şube ve Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerin içinde bulunduğu aracı Torul ilçesinde durdurdu.

530 kilo tütün ele geçirildi

Araçta yapılan adli aramada piyasa değeri 750 bin TL olan 530 kilo sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili Torul Cumhuriyet savcılığının talimatıyla şüpheliler hakkında 5607 sayılı 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayarak, vatandaşların ihbar ve duyarlılığının önemine dikkat çekti. - GÜMÜŞHANE