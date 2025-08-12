Gümrükler Muhafaza Ekiplerinden Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, son bir haftada düzenledikleri dört operasyonla toplamda 1.375 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 986 milyon lira değerinde uyuşturucu yakalandı, sorumlular gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, son 1 haftada 4 ayrı operasyon ile 986 milyon lira değerinde yaklaşık 1 buçuk ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Kapıkule, Esendere ve Mersin Limanı gümrük kapılarında 4 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda son 1 haftada toplam değeri 986 milyon 603 bin lira olan 1 ton 375 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Kapıkule'de 422 milyon 133 bin 420 lira değerinde 692 kilogram esrar, Hakkari'nin Esendere ilçesinde ise 139 milyon 750 bin lira değerinde 65 kilogram eroin ve ilçenin farklı bir yerindeki operasyonda 66 milyon 650 bin lira değerinde 31 kilogram eroin ele geçirildi. Aynı zamanda Mersin'deki operasyonda 358 milyon 70 bin lir değerinde 587 kilogram esrar yakaladı.

"Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirne, Esendere ve Mersin Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü, sorumluların yakalanarak gözaltına alındığı başarılı operasyonlar; gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, insanımızı bağımlılık batağına sürüklemeye çalışan uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor."

Olaylarla ilgili soruşturmalar Edirne, Yüksekova ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
