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Grand Kartal Otel Yangınında İşletme Sahibi ve Genel Müdür Tutuklandı

Grand Kartal Otel Yangınında İşletme Sahibi ve Genel Müdür Tutuklandı
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Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonucunda 78 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin işletme sahibi Halit Ergül ile şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı.

Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 14 şahıstan 10'u adliyeye sevk edilmişti. Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

İşletme sahibi Halit Ergül ile şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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