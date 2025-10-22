Haberler

Gölbaşı'nda Akaryakıt İstasyonunda Kavga: Müşteriler Çalışana Darbede bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda ücret ödeme nedeniyle çıkan tartışma sonucu iki müşteri, kasiyeri darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, darbedilen kasiyer şikayetçi oldu ve şüpheliler tutuklandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda ücret ödeme meselesi sebebiyle çıkan tartışmada müşteriler istasyon çalışanlarını darbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Haymana Yolu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen M.C.E. ve H.B. ile kasiyer M.C.E. arasında, ücret ödeme konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.E. ve H.B, kasiyer M.C.E'yi darbetti. Kavgayı gören diğer çalışanların ve müşterilerin araya girmesiyle sonlandı. Darbedilen kasiyer, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.C.E ve H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
