Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu

Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu
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Avukata uyuşturucu temin edip komaya girmesine neden olan ve tutuklanan Gökalp İçer ile sahibi olduğu Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

Uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklu Gökalp İçer'in sahibi olduğu ICRYPEX'e operasyon düzenlendi.

"SUÇTAN GELİR ELDE ETTİ"

Çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilen kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatıldı. Içer'in suç geliri elde ettiği ve suç gelirlerini yurt dışına çıkardığı iddia edildi.

GÖKALP İÇER VE ŞİRKETİNİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Gökalp İçer ve Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu

Tutuklanan Gökalp İçer'e bir darbe daha! Her şeyini kaybetti
Haberler.com
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıAykut YILDIRIM:

Pekii, uyuşturucudan gelir elde eden, suçtan gelir elde eden başka kimse yok mu, onlara ne yapıldı!!!!!

Yorum Beğen157
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıMehmet Ttt:

Nedense kimse artık inanmıyor bu el koymaların gerçekten hukuki olduğuna!!!!!!

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme46
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Haber YorumlarıVatansever:

Siz Manavgat baklavasına bile inanmadınız ki buna inanasınız

yanıt28
yanıt24
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

bu ölüme sebep olduktan sonrami anladınız işlediği suçları

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ulan haksız kazanç kim elde ediyorsa coksunler kendinden olmuş olmamış paket etsinler

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAli Demir :

Başta reis elde ediyor haksız kazanç. Diploma sahte çocukları damatları ülkeyi sömürüyor

yanıt40
yanıt19
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