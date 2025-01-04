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Yüzme havuzunda zehirlenme şüphesiyle 71 kişi hastaneye kaldırıldı

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Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda yaşanan rahatsızlık sonucu 71 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse olayın ardından çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Köse, "Havuzda bulunan çocuklarımız ve velileri zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Sevindiren tarafı ise hepsinin sağlık durumlarının iyi olması." dedi.

Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda çoğu öğrenci olmak üzere sabah saatlerinde zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvuranların sayısı 71'e yükseldi.

71 KİŞİDE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Giresun merkezde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda bugün sabah saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen zehirlenme vakaları yaşanmaya başlandı. Havuzdan çıkan öğrencilerin baygınlık geçirmesi ve mide bulantısı şikayetleri yaşandı. 112 ihbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek havuz tahliye edildi. Havuzda zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilenlerin sayısı ise 34'den 71'e yükseldi. 65 çocuk Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 6 yetişkin kişi de Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukları AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yüzme havuzunda zehirlenme şüphesiyle 71 kişi hastaneye kaldırıldı

"SEVİNCİMİZ CAN KAYBI YAŞANMAMASI"

Yetkililerden bilgi alarak çocukları ve ailelerini ziyaret eden Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "İlimizde sabah saatlerinde üzücü bir olay yaşanarak havuzda bulunan çocuklarımız ve velileri zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Sevindiren tarafı ise hepsinin sağlık durumlarının iyi olması. Çocuklarımızın tedavilerinin ardından kısa sürede taburcu olarak sporlarına devam etmeleridir" dedi.

Tedavileri devam eden çocuklar ise havuzdan çıktıktan sonra baygınlık geçirdiklerini ve mide bulantısı yaşadıklarını ifade ettiler.

Öte yandan yetkililer tarafından havuzda henüz kaynağı belirlenemeyen karbonmonoksit gazının zehirlenmelere neden olduğu belirtilerek Sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD birimlerinin koordineli bir şekilde olayın sebebini araştırdığı kaydedildi.

Yüzme havuzunda zehirlenme şüphesiyle 71 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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