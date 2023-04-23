Giresun'da üç ayrı kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Giresun'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasınd a4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Giresun'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasınd a4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eynesil'in Kemerli köyünden Görele istikametine seyir halinde bulunan Ali T. idaresindeki 34 VN 8346 Zıva Grupyolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Ali T. ile araçta bulunan Güner Küçük (52), Sevim Küçük (61) ve Nuray T. yaralandı. Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güner Küçük ve Sevim Küçük tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise, Bayındır köyünde sürücüsü öğrenilemeyen 28 ACK 907 plakalı kamyonet uçuruma devrildi. Araçta bulunan Süleyman Vural hayatını kaybetti. ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü ise yaralandı.

Tirebolu ilçesi Sekü köyünde de Orhan Yılmaz (55) yönetimindeki 29 YH 711 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Sürücü kaldırıldığı Doğankent Sağlık Ocağında hayatını kaybetti. - GİRESUN