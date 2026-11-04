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GFB liderine silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da Daltonlar suç örgütüne yönelik soruşturmada, GFB lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edilen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin (GFB) lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiası ile yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Fenerbahçe tribün gruplarından GFB'nin lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiası üzerine harekete geçen polis, geçtiğimiz günlerde 5 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gölbaşı'na yönelik eylem hazırlığı yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sona erdi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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