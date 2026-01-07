Haberler

Aydın'da kaçak ayakkabı operasyonu

Aydın'da kaçak ayakkabı operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, piyasa değeri 2 milyon TL olan 800 çift sahte ayakkabı ve 90 çift sahte terlik ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon TL olan sahte ayakkabı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yürütülen çalışmalar kapsamında Germencik ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada toplamda 800 çift sahte ayakkabı ile 90 çift sahte terlik ele geçirildi. Yaklaşık 2 milyon 150 bin TL değerindeki ürünlere el konulurken, olayla ilgili A.T. ve T.G. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Sokak ortasında kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Galatasaray'ın eski futbol direktörü dahil 104 isim PFDK'ya sevk oldu
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?

Uçakta bomba diyalog! Önce kızdı, sonra sarıldı