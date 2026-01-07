Aydın'da kaçak ayakkabı operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon TL olan sahte ayakkabı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yürütülen çalışmalar kapsamında Germencik ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada toplamda 800 çift sahte ayakkabı ile 90 çift sahte terlik ele geçirildi. Yaklaşık 2 milyon 150 bin TL değerindeki ürünlere el konulurken, olayla ilgili A.T. ve T.G. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN