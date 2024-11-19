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Gece vakti çalıntı kamyonetle 3,5 milyon liralık hırsızlık kamerada

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Gece vakti çalıntı kamyonetle 3,5 milyon liralık hırsızlık kamerada Camı çerçeveyi indirip girdikleri beyaz eşya dükkanında milyonluk hırsızlık yaptılar Hırsızlık anları saniye saniye kamerada Gaziantep'te, çalıntı kamyonetle gece saatlerinde bir beyaz eşya dükkanına gelen maskeli 3 şahıs,...

Gece vakti çalıntı kamyonetle 3,5 milyon liralık hırsızlık kamerada

Camı çerçeveyi indirip girdikleri beyaz eşya dükkanında milyonluk hırsızlık yaptılar

Hırsızlık anları saniye saniye kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te, çalıntı kamyonetle gece saatlerinde bir beyaz eşya dükkanına gelen maskeli 3 şahıs, yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde eşya çalarak kayıplara karıştı. Milyonluk hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 03.00 sıralarında çalıntı kamyonetle beyaz eşya ve mobilya dükkanına gelen maskeli 3 şahıs, yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde televizyon, telefon, tablet ve beyaz eşya çalarak kayıplara karıştı.

Milyonluk hırsızlık anları saniye saniye kamerada

Milyonluk hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetle mağazaya yanaşan şüpheli şahısların, camı çerçeveyi indirdikten sonra içeri girerek ellerine aldıkları her şeyi çalma anları yer aldı.

"Telefon, tablet, televizyon ve beyaz eşya çalınmış, 3,5 milyon liralık zarar var"

Olay sonrası şoke olduklarını ve zararlarının çok olduğunu söyleyen mağaza sorumlusu Büşra Topalgez, "Olay, gece saat 03.30 sıralarında meydana gelmiş. Biz de olayı gece saatlerinde öğrendik. 3 şahıs çalıntı kamyonetle iş yerimizin önüne gelip camı çerçeveyi kırdıktan sonra içeri girip ne var ne yok çalmışlar. İçeriye giren şahıslar telefon, tablet, televizyon ve beyaz eşya çalmış. Mağazamızın çok büyük zararı var. Yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde zararımız var. Gece saat 4'ten beri iş yerimizde beklemedeyiz, çok mağduruz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın ve maskeli 3 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Gece vakti çalıntı kamyonetle 3,5 milyon liralık hırsızlık kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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