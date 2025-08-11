Gebze'de Giyim Mağazasından Cep Telefonu Hırsızlığı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyim mağazasına giren bir çocuk, kasada bulunan cep telefonunu çalarak kaçtı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde giyim mağazasına giren çocuk, kasaya yönelip çekmeceleri karıştırdıktan sonra cep telefonu çalarak kaçtı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gebze Hacıhalil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir giyim mağazasında gerçekleşen olayda, üç çocuk içeri girdi. Yaklaşık 13 yaşlarındaki çocuk, mağaza içinde kasanın bulunduğu bölüme yönelerek çekmeceleri açmaya çalıştı. Bir süre mağaza içinde dolaşan çocuk, uygun anı değerlendirerek masanın üstündeki cep telefonu alarak oradan uzaklaştı. İşletme sahibi, güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlık olayını fark etti ve polise haber verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

