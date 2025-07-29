Gazipaşa'da Motosiklet Denetimi: Hırsızlıklar ve Evraksız Araçlar Kontrol Edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından çalıntı motosikletlerin tespiti, sigortasız ve evrakı bulunan motosikletlerin trafiğe çıkışının engellenmesi amacıyla motosiklet tamir ve yedek parça satışı yapan iş yerleri denetlendi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlıklarının önlenmesi ve trafikteki evraksız motosikletlerin tespiti amacıyla ilçe genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Motosiklet tamiri ve yedek parça satışı yapılan iş yerlerinde yapılan kontrollerde onlarca motosiklet incelendi. Denetimlerde, herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmazken, motosiklet tamir ve yedek parça satışı yapan esnaf, konuya karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldı. - ANTALYA