Gazipaşa'da Motosiklet Denetimi: Hırsızlıklar ve Evraksız Araçlar Kontrol Edildi

Gazipaşa'da Motosiklet Denetimi: Hırsızlıklar ve Evraksız Araçlar Kontrol Edildi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri, motosiklet hırsızlıklarının önlenmesi ve evraksız motosikletlerin trafikte dolaşmasının engellenmesi amacıyla motosiklet tamir ve yedek parça satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı ve esnaf, konuya duyarlı olmaları yönünde uyarıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından çalıntı motosikletlerin tespiti, sigortasız ve evrakı bulunan motosikletlerin trafiğe çıkışının engellenmesi amacıyla motosiklet tamir ve yedek parça satışı yapan iş yerleri denetlendi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlıklarının önlenmesi ve trafikteki evraksız motosikletlerin tespiti amacıyla ilçe genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Motosiklet tamiri ve yedek parça satışı yapılan iş yerlerinde yapılan kontrollerde onlarca motosiklet incelendi. Denetimlerde, herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmazken, motosiklet tamir ve yedek parça satışı yapan esnaf, konuya karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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